三田寛子（60）が26日、インスタグラムを更新。長男中村橋之助の妻能條愛未（31）との着物ツーショットを投稿した。三田は、国立劇場主催の「歌舞伎鑑賞教室」が千秋楽を迎えたことを報告。途中、夫中村芝翫の休演もあったが「芝翫も復帰して無事に本日大千秋楽をむかえました」と記した。能條とのショットは初日に撮影したものだとし「努力家のお嫁さんは着実に1つずつ身につけセンスもよくて頼もしいですもう何年も前から一