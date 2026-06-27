AAA宇野実彩子（39）が26日にインスタグラムを更新。近影をアップした。宇野は「今朝はサッカー応援で始まった日」とコメントし、ショート丈のトップスとキャップを合わせた、スポーティーなコーディネートを披露した。この投稿にフォロワーからは「まじで体型理想すぎる」「ドキドキ」「宇野ちゃん可愛いそのコーデ真似したい」とコメントが寄せられている。宇野は24年3月、NEWSの小山慶一郎（41）と結婚。25年6月に第1子が誕生