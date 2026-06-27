プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子（31）が26日、インスタグラムのストーリーズ機能を更新。夫の豊さんが、当面の間海外で仕事をすることを報告した。村上は「寂しいけどがんばってね豊はしばらく海外のかき氷屋さんをお手伝いに行きます」と報告し、豊さんとのショットをアップした。続けて「先程バイバイしました遠距離結婚」とつづった。村上と豊さんは24年に結婚した。