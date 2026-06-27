エンゼルスは２６日（日本時間２７日）、ミナシアンＧＭの解任を発表した。元カージナルス球団社長のジョン・モゼリアク氏が暫定ＧＭに就任した。ミナシアンＧＭは、２０２０年１１月にビリー・エプラー氏の後任としてＧＭに就任。最高順位は２２年のア・リーグ西地区３位で、２４、２５年は同地区最下位に沈んでいた。今季もチームはこの日の試合前時点で８２試合を戦い、３４勝４８敗で同地区最下位となっている。