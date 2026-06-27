MBSテレビの山崎香佳アナウンサー（28）が26日までにインスタグラムを更新。家族での沖縄旅行を報告した。山崎アナは「姪に癒された沖縄家族3世代旅行でした（父は熊本で推し活笑）」とコメントし、旅行の様子を写真で投稿した。キャミソール姿で食事を楽しむ姿や、解放的な海でのショットなどを公開している。この投稿にフォロワーからは「いい表情ですね」「山崎アナ最高」「肌、キレイ」「刺激的」とコメントが寄せられている