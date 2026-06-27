中東オマーンが、ホルムズ海峡をめぐり海峡の汚染除去や航行支援の名目で“手数料”が発生する可能性に言及したとアメリカのブルームバーグ通信が26日、報じました。関係者の話として伝えたもので、オマーンはヨーロッパの当局者に対し、ホルムズ海峡がアメリカとイランの戦闘前の状態に戻るのは不可能だと話したということです。アメリカとイランが署名した覚書では、ホルムズ海峡の管理についてイランがオマーンなどと協議すると