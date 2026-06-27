26日午後10時29分ごろ、山梨県東部・富士五湖を震源とする地震があり、富士河口湖町で震度6弱を観測しました。震源の深さは約20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されています。長野県は川上村で震度4、諏訪市、茅野市、佐久市、小海町、南牧村、南相木村、北相木村、立科町、富士見町、原村、伊那市、南木曽町、木曽町で震度3、松本市、上田市などで震度2、塩尻市など広い範囲で震度1を観測しました。長野県