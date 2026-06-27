◇サッカーW杯北中米大会W杯北中米大会で26日（日本時間27日）、1次リーグI組でノルウェーが2位となったことを受け、ブラジル紙ランセは早くも怪物FWハーランドを警戒した。C組1位のブラジルは決勝トーナメント1回戦（29日＝日本時間30日）でF組2位の日本と対戦するが、勝ち上がれば7月5日の2回戦でコートジボワール―ノルウェー戦の勝者と顔を合わせる組み合わせが決定。同紙は「ノルウェーとブラジルが勝ち上がった場合、