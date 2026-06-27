千葉ロッテマリーンズは27日、公式サイトとSNSにて、きょう予定しているホークス戦について、中止が決定したことを伝えた。【球場グルメ】うまそう…小川龍成選手監修「龍成のレモン豚めし」発表で「6/27(土)福岡ソフトバンク戦 中止のお知らせ」と題し、「本日6/27(土)のホークス戦(ZOZOマリン 18:00)は台風接近による悪天候が予想されるため、9:30に中止が決定しました」と報告した。