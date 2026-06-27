◇米女子ゴルフツアー全米女子プロ第2日（2026年6月26日米ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）トップと7打差の19位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が1イーグル、4バーディー、1ボギーの67で回り、通算7アンダーに伸ばし、5打差の2位でホールアウトした。U―NEXTのインタビューでは「思ったより風が吹かなくて良かった。グリーンもそこまで硬くなかったので、昨日よりはデッ