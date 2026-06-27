球団発表エンゼルスは26日（日本時間27日）、ペリー・ミナシアンGMを解任すると発表した。ジョン・モゼラックを野球運営コンサルタントに任命し、臨時ゼネラルマネージャーを務めることになる。ミナシアンは2020年11月、ビリー・エプラーに代わってエンゼルスのGMに主任した。チームの立て直しに期待されたものの、FAやトレードで補強した選手はこぞって不振などに陥って結果を残せず。就任1年目の2021年には、大谷翔平投手が