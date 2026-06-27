エンゼルスは26日（日本時間27日）、ペリー・ミナシアンGMの解任を発表した。ジョン・モゼリアク氏を野球運営コンサルタントとして採用し、暫定的にGMに就任する。ミナシアン氏は2020年秋にGMに就任。チームの立て直しが期待されたが、トレードやFAなどの補強がことごとく不発に終わり、昨季までの5年間で勝率5割を超えたシーズンは一度もなかった。今季もチームは25日（同26日）終了時点で34勝48敗でア・リーグ西地区最下位に