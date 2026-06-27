フジテレビ系「めざましどようび」（土曜・午前６時）は２７日、サッカーの北中米Ｗ杯で日本代表が１次リーグ第３戦のスウェーデン戦（１△１）で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めたことを伝えた。日本は２９日（日本時間３０日）の決勝Ｔ１回戦（ヒューストン）でブラジルと対戦する。この試合を同局での生中継で解説する元日本代表の小野伸二氏が米ダラスから出演した。スコア予想を聞かれた小野氏は日本が「２―１」で勝