台風7号の影響で、鹿児島県内の交通に乱れが出ています。 ■JR在来線 県内のJR在来線は、 ▼鹿児島本線、日豊本線、指宿枕崎線が始発から運転を取りやめ、天候次第で午前中に運転を再開します。 ▼日南線は昼から運転を再開する予定です。 気象台によりますと、県内の海上は27日、台風7号の影響で最大4メートルのしけとなる見込みです。このため、海の便に乱れが出ています。27日、欠航となっているのは、 ▼