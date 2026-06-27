酒田市によりますと、27日午前7時30分ごろ、酒田市生石字矢口地内でクマ1頭が目撃され、東側の集落方向へ向かったということです。市ではクマを発見した際は不用意に近づかず、警察か市へ通報するよう呼びかけています。