世界最高峰のアクションスポーツ国際競技大会「XゲームズCHIBA2026」の7月5日（日）音楽ライブに「ちゃんみな」の出演が決定！7月4日（土）には、3年連続でXゲームズに出演するIMP.に加え、CLASS SEVENが出演。2日間にわたり、世界トップレベルのアクションスポーツとライブパフォーマンスが融合する特別なステージをお届けします。Xゲームズはスケートボード、BMX、MotoXなど世界最高峰のアスリートが集結する国際競技大会である