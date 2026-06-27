【ニューヨーク共同】トランプ米大統領とルビオ国務長官は、ベネズエラのロドリゲス暫定大統領と電話で会談し、連続大地震に見舞われたベネズエラへの支援を再確認した。ロドリゲス氏が26日、交流サイト（SNS）で明らかにした。