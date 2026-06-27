フジテレビ系「めざましどようび」（土曜・午前６時）は２７日、サッカーの北中米Ｗ杯で日本代表が１次リーグ第３戦のスウェーデン戦（１△１）で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めたことを伝えた。日本は２９日（日本時間３０日）の決勝Ｔ１回戦（ヒューストン）でブラジルと対戦する。スタジオには元日本代表の永島昭浩氏が出演した。スコア予想を聞かれ永島氏は「２―２ＰＫ４―３」と日本の勝利を予想した。その理由を