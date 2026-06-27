モデルでタレントの貴島明日香が25日に更新したインスタグラムで、愛猫とのツーショットを公開した。 【写真】愛猫を見つめる視線が優しい「癒されます」の声 貴島は「猫と暮らし始めて7年毎日愛しいを更新する奇跡」と愛猫を抱いた写真を投稿。猫を見つめる貴島の目は優しさに満ちていて、愛情の深さがうかがえる。 この投稿に「2枚目つきたんのずっしり感やばい」「おはようございますねこさんとの2ショッ