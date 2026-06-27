トランプ米大統領が26日（現地時間）、イランがホルムズ海峡を通過する船舶に向けてドローンを発射したとし、これは明確な停戦合意違反だと述べた。トランプ大統領はこの日、「トゥルース・ソーシャル」を通じて「イランがホルムズ海峡を通過する船舶に向けて少なくとも4機の攻撃型ドローンを発射した」とし、このように明らかにした。続いて「ドローン1機が大きくて高価な船舶の甲板に命中し、船舶が損傷を受けた」とし「残りのド