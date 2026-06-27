アメリカ中央軍は26日、イランがホルムズ海峡を航行中の船舶に攻撃を行ったことへの報復としてイランの軍事施設に攻撃を行ったことを発表しました。中央軍は26日、イランが25日にホルムズ海峡を航行中の船舶に対しドローン攻撃を行ったことへの報復として、イランのミサイルやドローン貯蔵施設、レーダー施設を攻撃したと発表しました。中央軍は声明で「停戦合意に対する明白な違反だ」とイランを批判しました。中央軍は「イランと