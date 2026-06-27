歌舞伎俳優の坂東彌十郎（70）の長男の坂東新悟（35）が、27日までに、インスタグラムを更新。「私事ではございますが、先日長女が誕生いたしました」と第1子の誕生を報告した。長女が自身の指を握る写真を投稿し「母子ともに健康で日々幸せを噛み締めております。今後は一層精進を重ねて参りますので、皆様には引き続き温かく見守っていただけましたら幸いです」とつづった。新悟は、24年1月にインスタグラムで「この度婚約相整い