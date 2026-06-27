アメリカのトランプ大統領は26日、イランがホルムズ海峡を通過中の貨物船に対しドローン攻撃したと述べ、「停戦違反だ」と批判しました。トランプ大統領は26日、SNSでイランが少なくとも4機の攻撃ドローンを飛ばし、そのうち1機が貨物船の甲板に当たり、残る3機はアメリカ軍が撃墜したと明らかにしました。トランプ大統領は「停戦協定に対する愚かな違反行為だ」と批判しました。アメリカとイランは17日、停戦を60日間延長する覚書