ブラジル戦に向け調整する冨安＝ナッシュビル近郊（共同）【ナッシュビル（米テネシー州）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で決勝トーナメントに進出した日本代表は26日、米テネシー州ナッシュビル近郊で、29日（日本時間30日）のブラジル戦へ向けて練習した。25日のスウェーデン戦に出場しなかった選手が参加し、冨安（アヤックス）らが汗を流した。左膝負傷の久保（レアル・ソシエダード）は個別にラン