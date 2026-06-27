保険会社の不祥事が相次ぐ中、保険の必要性が改めて問われている。「契約している保険内容を把握していない人が多い。保険で損をしないためにも、年齢・状況に応じて契約を見直してほしい」と話すのは、保険に詳しいファイナンシャルプランナーの竹下さくらさん。そのポイントと、いまの保険のトレンドを聞いてみた。【画像】改めて見直しを！医療保険の“費用対効果”をチェック保険内容を理解して年齢に適した保険に生命保険