◇FIFAW杯北中米大会1次リーグH組（2026年6月26日）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグH組最終第3戦が26日（日本時間27日）に各地で開催された。試合前にはベネズエラ北西部で起きた連続大地震で亡くなった人たちへ黙とうを捧げた。24日（同25日）にベネズエラ北西部で起きた連続大地震で27日時点で少なくとも死者920人、負傷者は3360人と大規模な被害が出ている。同日同時刻開催となった1次リーグH組最終戦の