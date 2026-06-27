1993年放送のドラマ『あすなろ白書』（フジテレビ系）で共演した筒井道隆と石田ひかりが、何と33年ぶりの再共演を果たす。2026年9月18日公開の映画『さとこはいつも』で夫婦役を演じるのだ。1990年代を代表するトレンディドラマ俳優だった筒井だが、2020年代は演じるキャラクター性が明確に変化している。放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK）で演じる院長役もその1つ。しなやかなトレンディ俳優から眉間に皺を寄せる