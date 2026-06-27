もしあなたがファミレスのドリンクバーで、水筒に飲み物を詰める人を見かけたら、どう感じますか？今回は、そんな場面に遭遇した女性のエピソードをご紹介します。◆慣れた手つきで始まった非常識な行動ある日の昼下がり。斉藤日奈子さん（仮名・35歳）は、仕事の合間に1人でファミレスに入りました。「急ぎのメールの返信をして、遅めの昼食を済ませた私は、もうひと息つこうとドリンクバーの列に並びにいったんですよ」すると、