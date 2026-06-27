第2ラウンド、通算6アンダーで27位の松山英樹＝TPCリバーハイランズ（共同）米男子ゴルフのトラベラーズ選手権は26日、コネティカット州クロムウェルのTPCリバーハイランズ（パー70）で第2ラウンドが行われ、松山英樹は6バーディー、3ボギーの67で回り、通算6アンダーの134で首位と10打差の27位となった。70の久常涼は2アンダーで55位。60をマークしたスコッティ・シェフラー（米国）が通算16アンダーで単独首位に立った。（共