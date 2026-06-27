モデルで女優の河北麻友子（34）が27日、女優の桐谷美玲（36）との平成ショットを公開した。「我等友情永久不滅」とつづり、桐谷とのツーショットを公開。机の上にはシーブリーズやデコったキャンパスノート、ポンポンシュシュなど平成を感じる懐かしいグッズが並べられている。さらに、平成プリやカメラアプリ「SNOW」で撮影した写真を複数投稿。顔文字とともに「仲仔」「まぢ卍最強卍」などとつづった。この投稿に「大好