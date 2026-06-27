オマーン沖に停泊する石油タンカーや貨物船＝23日/Elke Scholiers/Getty Images（CNN）米中央軍によると、米軍は26日、ホルムズ海峡周辺のイランの軍事目標に対して攻撃を実施した。イランが前日に海峡付近で商船を攻撃したことへの報復。中央軍は「米軍機がイランのミサイルやドローン（無人機）の保管施設、沿岸のレーダー拠点を攻撃した」と説明。「イラン軍による不当な商船攻撃は明らかに停戦違反に当たる」と指摘した。米当