モデル・俳優の本田翼（34）が25日、自身のインスタグラムを更新。最近の“自炊事情”を明かし、食事を公開した。【写真】「手作りお蕎麦素晴らしい」“血糖値を上げない”自炊を披露した本田翼「最近は蕎麦を主食に」しているといい、キムチやアボカド、青唐辛子などがトッピングされたソバの写真をアップ。ポタージュも添えられている。「山芋キムチ」がお気に入りのようで、「血糖値を上げないことを心がけた自炊をしてお