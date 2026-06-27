元乃木坂46でタレント・プロ雀士の中田花奈（31）のスタッフ公式Xが27日、更新され、中田がファンミーティングを体調不良のため途中退席し、診断名と現状を報告した。【写真】「スケスケまる見えの衣装（？）も」白ランジェリーで美ボディあらわな中田花奈投稿では「【体調に関するご報告】」と書き出し、「昨日開催のBEAST X ファンミーティングですが、中田花奈は体調不良のため第二部の途中にて退席させていただきました」