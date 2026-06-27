ダンスボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのKANONさんが2026年6月16日、自身のインスタグラムを更新。ジャケット姿を披露した。「ジャケット姿、素敵」KANONさんは、穏やかな顔の絵文字を添えて、海辺の欄干に肘をついたショットを含む3枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、グレーのロングジャケットを着用。ストレートの髪を後ろでまとめていた。カメラに振り返り笑顔のショットを披露していた。2枚