今日6月27日(土)は、四国から関東にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。雷を伴って非常に激しい雨となる所がある見込みです。雨でも気温は高めで、晴れる東北は30℃と真夏日になる所があるでしょう。太平洋側は非常に激しい雨の所も今日27日(土)は、台風7号と8号に加え、前線の影響を受けています。九州から関東の太平洋側は広く雨が降り、大雨になっている所もあります。台風8号が最接近した千葉県では特に雨脚が強まりました。銚