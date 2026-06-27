週刊新潮が第一報を報じた昭和未解決事件よく“昭和3大未解決事件”という。そのうちの2件が〈3億円事件〉〈グリコ・森永事件〉であることは、異論のないところだろう。週刊新潮も、この2件については、徹底的に報じてきた。【写真を見る】早くも“噂の中の神父”に迫った第二報記事だが、のこり1件については、メディアによってちがいがある。いちばん多いのが、1949（昭和24）年に発生した〈下山事件〉だ。だが週刊新潮は、