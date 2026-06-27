「体罰」の是非は論じられない軍隊をなくしてしまえば平和が訪れる――そんな考え方を唱える人は、厳しい国際情勢の現在、さすがに見当たらなくなったが、かつては「非武装中立」を真面目に訴える政党も日本国内には存在していた。一方で家庭や学校における「力」の存在が徹底的に否定されるようになって久しい。ビンタやゲンコツが日常茶飯事だった時代を知る世代にとって、阿部慎之助前巨人軍監督への厳しい非難はちょっとし