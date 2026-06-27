２６日午後７時半頃、千葉市中央区村田町の国道１６号で軽乗用車が横転した。高校生など１０歳代の男女４人が乗っており、うち２人が搬送先の病院で死亡が確認された。千葉中央署の発表によると、死亡したのは、千葉県市原市の男子高校生（１８）と１０歳代の男性。別の市原市の男子高校生（１８）と１０歳代の女性もけがをした。現場は片側２車線の直線道路で、同署が事故原因を調べている。