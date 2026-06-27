夢庵の公式X（＠yumean_PR）は2026年6月26日現在、同じすかいらーくグループの和食レストラン「藍屋」で使える割引クーポンを公開中です。クーポンは8月19日まで使えます。季節のメニューをお得に楽しんで店内飲食と持ち帰りの会計から、10％割引となります。なお、クレジット事前決済の持ち帰りには利用できません。また、売店・宅配商品にも利用不可です。店内飲食時は、1枚で6人まで利用できます。ほかの％割引券との併用はでき