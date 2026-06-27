「BCNランキング」2026年6月15日〜21日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位moto g66j 5G（Motorola Mobility）2位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）3位A5 5G(au)（OPPO）4位Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）5位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）6位Pixel 10a 128GB(au)（Google）7位Reno13 A（OPPO）8位arrows We2 F-52E