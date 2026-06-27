この夏、「SUMMER SONIC 2026」への出演も決まった、野本慶によるソロプロジェクト、Meg Bonus。 そのMeg Bonusが4月29日開催した初のホールワンマン公演より、最新アルバム収録曲「HORIZON」のライブ映像が公開された。 【LV】Meg Bonus - HORIZON（Official LIVE Video） 本公演では既発曲に加え、4月にリリースした2ndアルバム『TO THE YOU (ME) I MET BEFORE』の楽曲を収録順に披露。 今回公開さ