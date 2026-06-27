少しの心がけ「面倒くさい、やっても意味はないといった理由でポイ活を敬遠する声は少なくありません。『たかだか数％が還ってきて、何になるのか』と思うかもしれませんが、消費税が８％から10％に上がった際は、多くの国民の関心を集めました。ポイ活を始めれば、それほど努力をせずとも、日々の支払いにかかる消費税の増税分くらいは稼ぐことができます。私も少しの心がけを続けただけで、５年間で100万円分以上のポイントを貯