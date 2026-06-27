令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase41「目覚める」が28日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case41「目覚める」予告ナイトメアによるCODEへの攻撃が開始された。ゼロ（川平慈英）から世界崩壊の危機を知らされた莫（今井竜太郎）はCODEの施設へ急行する。そんな莫の前にCODE壊滅を狙う小鷹（古川雄輝）が立ちはだかった。ゼロは必要な人だ！莫はゼッツに変身