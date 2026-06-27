破産に異を唱えた船井電機の会長・原田義昭氏（元環境相）は、2024年12月に民事再生法の適用を申請した。だが東京地裁は2025年2月に再生手続きを棄却し、破産開始決定の取り消しを求めて東京高裁に申し立てたが認められなかった。司法の場では、会社再建の道はすでにほぼ閉ざされている。それでも原田氏は、破産に至るまでの経緯そのものには、いまも納得していない。通商産業省（現・経済産業省）出身の弁護士でもある原田氏が、