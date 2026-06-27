旅行先で、ゆっくりと湯船に浸かるひととき。じんわり身体が温まって、思わず「はぁ……」と声が漏れる。そんな静かな時間に、突然「ジャンプ！」と大きな水音が響いたら――。日本政府観光局（JNTO）の発表によると、2025年の訪日外国人数は4,268万人と過去最高を更新。温泉地でも、海外からのお客さんと一緒に湯船に浸かる機会は、当たり前のものになりつつあります。今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソー