「レベル4氾濫危険情報」が小糸川に発表されました。千葉県君津市の中島では「氾濫危険水位」に到達しました。今後、氾濫のおそれがあり、君津市、富津市では浸水するおそれがあります。厳重に警戒してください。川には決して近づかないでください。「レベル4」は危険な場所からの避難が必要な状況です。自治体からの避難情報を確認してください。また、いま自分のいる場所が浸水想定区域など危険度の高い場所かどうかをハザードマ