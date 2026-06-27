総務省消防庁によりますと、きのう（26日）山梨県で最大震度6弱を観測した地震で、山梨県、東京都、神奈川県、静岡県で17人が軽いけがをしました。総務省消防庁によりますと、きのう、山梨県富士河口湖町で最大震度6弱を観測した地震の影響で、きょう（27日）午前6時時点で、▼山梨県で8人、▼東京都で6人、▼神奈川県で2人、▼静岡県で1人のあわせて17人が軽いけがをしているということです。建物の被害に関する報告はこれまでに