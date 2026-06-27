◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組 第3節 日本 1-1 スウェーデン(日本時間26日、ダラス・スタジアム)日本戦スペシャルアンバサダーの本田圭佑選手が日本対スウェーデンの一戦を前にピッチに姿を現しました。中継で実際にピッチに立った本田選手は「ここでプレーするのいいっすね」と評価。「スウェーデン人でかいっすね。めちゃめちゃでかい」と本田選手らしいさすがのリポート。また、ピッチの上に立ってみての感