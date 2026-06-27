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●今週の業種別騰落率ランキング ※6月26日終値の6月19日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり： 8 業種値下がり：25 業種 東証プライム：1553銘柄値上がり： 707 銘柄値下がり： 823 銘柄変わらず他：23 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 水産・農林業(0251) +2.07 Ｕｍｉｏｓ 、ニッスイ 、極洋 ２.