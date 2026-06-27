病気・依存症・自殺・犯罪・・・これらの背景には子ども期の逆境体験（ACE）が存在することがある。「人生初期の不利は、その後の人生に長く影響しうる」という厳然たる事実に向き合い、逆境をくぐり抜けた人にも暮らしやすい社会を作るためにはどうすればよいか。大阪大学大学院人間科学研究科の三谷はるよ准教授による論考。【データを画像で見る】成人後も悪影響を及ぼす子ども期の逆境体験（ACE）「ACE」とは何か――子ども期